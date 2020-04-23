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Телефонные мошенники не сидят без дела в самоизоляции

мошенники

Количество звонков от них выросло на треть

С начала повсеместного введения режима изоляции российские телефонные мошенники заметно активизировались, сообщает ИА DEITA.RU.

Иронично, но все чаще темой для обмана доверчивых граждан стал коронавирус, из-за которого необходимо не доверять мошенникам и «защитить деньги». Об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского», пишут «Известия».

«Злоумышленники не уходят на каникулы, а используют любую возможность, чтобы добраться до данных или денег абонентов. Особенно теперь, когда люди практически не выпускают телефон из рук», – рассказал аналитик компании Виталий Воробьев.

Согласно статистике компании, с начала «каникул» доля вызовов с незнакомых номеров частным лицам, где можно заподозрить мошенничество, увеличилась на треть. Сейчас ситуация примерно аналогичная.

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