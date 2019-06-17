Роскачество выяснило, что опасный вирус может попадать на устройства еще при сборке, сообщает DEITA.RU.



В Сети появилась информация о том, что хакеры придумали новый способ заражать смартфоны вредоносными программами. Как сообщается на официальном сайте Роскачества, во многих случаях это происходит еще до того, как устройство попадает к владельцу.

По данным Google, заражение программой с трояном Triada происходило сразу после сборки: при установлении программного обеспечения. Также вирус может попадать при установлении обновлений стороннего ПО от компаний-производителей смартфонов. В Google сообщили, что разработчики уже решают проблему, однако на рынке все еще может быть много зараженных устройств.

В Роскачестве посоветовали сразу после покупки устанавливать на устройства проверенные антивирусы и проверять телефоны. Важно сделать это до установки банковских программ и соцсетей. Если не проверить устройство, хакеры могут узнать все ваши данные, в том числе, и от счетов в банке.

Ранее сообщалось о том, что все китайские телефоны могут остаться без операционной системы Android. Это может произойти из-за торговой войны США с Китаем.

Елена Миронова