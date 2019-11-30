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Телефоны научат предупреждать пешеходов о машинах

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Приложение разрабатывают в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».

Российские программисты разрабатывают приложение, которое сможет предупреждать пешеходов о приближении авто. Предполагается, что программа появится на рынке уже в конце 2020 года.

Приложение будет работать в фоновом режиме. Оно с помощью искусственного интеллекта будет предупреждать пользователей о приближении авто. Программа рассчитана на молодежь, которая не прекращает использовать телефон даже во время движения.

Елена Миронова

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