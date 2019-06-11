Способ передачи телефонов заключённым оказался весьма оригинален, сообщает DEITA.RU.

Желание сделать жизнь своих товарищей чуточку интереснее и насыщеннее привело к неудаче. В 33 колонии Приморья охранники обнаружили при досмотре телефоны в банках с сушёными ананасами.

Примечательно, что банки были законсервированы и в каждой из них лежал сотовый телефон. Всего их было 7 по количеству банок.

Посылка, а следовательно и все устройств связи, была предназначена на имя одного заключённого. Женщина, которая принесла своему знакомому такой подарок, получила штраф.

Таким образом, была пресечена попытка попадания в колонию мобильных телефонов, которые, надо отметить, зачастую становятся для осужденных, которым нечего делать, орудием совершения мошеннических действий.

Ранее сообщалось об аферисте, который собирал деньги людей, попавших в сложную финансовую ситуацию.

Дмитрий Шевченко