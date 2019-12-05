telegr wh call

Новости

Табачные лоббисты пошли в контратаку

5 Декабрь 2019, 17:25

Telegram россиян взламывают через СМС

5 Декабрь 2019, 17:15

«Сколько наворуют?», - жители Владивостока рассказали про ВКАД

5 Декабрь 2019, 17:00

Поставщика новогодних подарков определили в обход аукциона

5 Декабрь 2019, 16:45

Тысячам жителям столицы вернули свет и тепло

5 Декабрь 2019, 16:35

МВД конфискует биткоины у россиян

5 Декабрь 2019, 16:30

В России некому работать: численность рабочей силы сократилась на 1 млн

5 Декабрь 2019, 16:15

Решения Медведева выведут россиян на улицы

5 Декабрь 2019, 16:00

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Telegram россиян взламывают через СМС

Телефон

Мошенники пытаются взломать Telegram предпринимателей в России, сообщает DEITA.RU.

Они выбрали весьма нехитрый способ — аферисты пытаются получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram посредством перехваченных sms-сообщений.

Это становится возможным в единственный момент, когда человек заходит в мобильное приложение на новом устройстве и получает сообщение, в котором указан код подтверждения от администрации Telegram. Однако пользователь этот код не запрашивал. Вскоре на телефон будущей жертвы приходит информация с кодом активации, а сервисный канал мессенджера уведомляется специальным сообщением о том, что произошел вход с нового устройства.

На самом же деле в этот момент мошенники через интернет получили доступ в чужой аккаунт. Отмечается, что на сегодняшний день не известно, какой именно схемой взлома пользуются данные аферисты. Специалисты продолжают ее изучать.

Ранее прошла информация о том, что на банковскую карту Сбербанка жительницы дальневосточной столицы на протяжении трех суток проводились атаки. На мобильный телефон регулярно приходили sms-сообщения в отказе от операции. После звонка на горячую линию кредитной организации карта была заблокирована.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Берегите банковские карты от нового вида мошенничества

Внимание: мошенники угоняют авто в вашем присутствии

Крупный кредит выдали в банке мошенникам

Популярное

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

Ловушку для самозанятых распахнуло государство

Госдума всерьез взялась за дачников

Штраф в 100 тысяч рублей грозит водителям столицы
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...