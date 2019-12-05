Telegram россиян взламывают через СМС

Мошенники пытаются взломать Telegram предпринимателей в России, сообщает DEITA.RU.

Они выбрали весьма нехитрый способ — аферисты пытаются получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram посредством перехваченных sms-сообщений.

Это становится возможным в единственный момент, когда человек заходит в мобильное приложение на новом устройстве и получает сообщение, в котором указан код подтверждения от администрации Telegram. Однако пользователь этот код не запрашивал. Вскоре на телефон будущей жертвы приходит информация с кодом активации, а сервисный канал мессенджера уведомляется специальным сообщением о том, что произошел вход с нового устройства.

На самом же деле в этот момент мошенники через интернет получили доступ в чужой аккаунт. Отмечается, что на сегодняшний день не известно, какой именно схемой взлома пользуются данные аферисты. Специалисты продолжают ее изучать.

Ранее прошла информация о том, что на банковскую карту Сбербанка жительницы дальневосточной столицы на протяжении трех суток проводились атаки. На мобильный телефон регулярно приходили sms-сообщения в отказе от операции. После звонка на горячую линию кредитной организации карта была заблокирована.

Екатерина Брязгунова