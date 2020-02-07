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Телескоп для поиска инопланетных конструкций построят в России

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Телескоп для поиска инопланетных конструкций построят в России

Ориентировочно в 2027 году в России будет реализован проект «Миллиметрон», который позволит расширить поиски инопланетной жизни, сообщает ИА DEITA.RU.

Новый телескоп будет принадлежать российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М». В первую очередь, он будет исследовать Вселенную в миллиметровом диапазоне волн, пишет РИА «Новости». Но также он сможет способствовать обнаружению так называемых «Сфер Дайсона» – циклопических сооружений, построенных разумной расой вокруг звезды для полного использования ее энергии.

«Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ», – рассказал ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

Изначально проект должен был запуститься еще в 2019 году, но он не вошел в Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы.


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