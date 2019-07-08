На оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с грубой ругани в адрес российского президента Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Телеведущего уже осудили официальные власти Грузии. По мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, такие действия служат либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал ситуацию с телеведущим отвратительной провокацией.

Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, однако отказался извиниться из-за случившегося. Он также отметил, что разделяет позицию телеведущего.

Тем временем несколько десятков человек собрались у здания телеканала на окраине Тбилиси. Они требуют уволить скандального телеведущего.

Последний российский рейс "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Тбилиси 7 июля. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в этой стране

Дмитрий Санников