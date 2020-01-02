Телеведущий: россияне любят цензуру

Известный телеведущий Дмитрий Дибров заявил о том, что россиянам нравится цензура в телевидении, сообщает DEITA.RU.

В беседе с URA.RU шоумен заявил о том, что русский зритель видит удовольствие в том, чтобы поворчать и поругаться, а цензура на тв дает ему такой повод.

Кроме того, Дибров подчеркнул, что федеральные каналы с их жесткой политикой играют важную роль в обществе, так как дают зрителю понять «что есть что-то сильнее, чем человек». В связи с этим шоумен заявил, что не видит в интернете серьезной угрозы развитию телевещания даже в будущем.

«Интернет дает возможность смотреть что хочешь и когда хочешь. Но это не всегда нравится людям – они ведь любят, чтобы ими руководили, чтобы можно было переложить ответственность на «хозяина». И как раз госканалы дают такую возможность», - высказался Дибров.

Александра Маслова