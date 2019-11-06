Темнота сгубила: автомобилист сбил пенсионера на велосипеде

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В Спасске-Дальнем произошло ДТП с участием автомобиля и велосипеда. Столкновение имело трагические последствия, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в ГИБДД Приморья, 20-летний владелец Тойота Аква ехал с Мельничной на Советскую улицу. В районе дома №132 на Второй Загородной молодой человек наехал на пожилого велосипедиста, который передвигался по ходу движения транспорта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.
Отмечается, что трагедия произошла на неосвещенном участке трассы поздно вечером.
«Водительский стаж автомобилиста составляет два года. В течение этого промежутка водитель не привлекался за нарушение ПДД», - подчеркнули в ведомстве.
Сейчас полиция проверяет все детали происшествия. По результатам проверки составят окончательное решение.
Напомним, в праздничные дни на трассе Владивосток-Хабаровск произошло громкое ДТП: водитель легкового авто на полной скорости врезался в идущий по дороге трактор. Двое взрослых и ребенок, находящиеся в салоне автомобиля, погибли на месте.
Отметим, что федеральная инспекция предлагала повысить штраф за превышение скорости с нынешних 500 рублей до трех тысяч.
Александра Маслова