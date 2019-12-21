«Темный» лес: 12 месяцев таежного варварства

Отрасль лесопромышленности на Дальнем Востоке - одна из самых богатых, прибыльных и перспективных. Как известно, где большие деньги, там и большой криминал. Уходящий год не раз запомнился «лесными скандалами», главные махинации вспоминает DEITA.RU.



На теневом лесном бизнесе попадались как частники, так и крупные региональные чиновники, имеющие свою долю в природной кормушке.

В марте 2019 года был задержан один из них - бывший глава Хабаровского края и постпредства в ДВФО Виктор Ишаев. Без преувеличения, легендарный и непотопляемый дальневосточный политик был взят по подозрению в особо крупном мошенничестве. Тогда сообщалось, что задержание связано с хищениями в лесной отрасли на 10 миллиардов рублей.

Зампред правительства края Шихалев покровительствовал местному бизнесмену Пудовкину, который незаконно нарубил леса на 9 миллиардов. Ишаев виделся финальным звеном в коррупционной схеме. Был арестован доверенное лицо Ишаева Владимир Хлапов, в семье экс-губернатора проведены обыски.

В дальнейшем обвинения «расплылись» - и самым конкретным стал обман Роснефти по аренде помещения за 13,7 миллионов в год, что в несколько раз выше рынка. Бенефициаром компании-арендодателя был господин Ишаев.

Так или иначе, богатство региона в деле было замешано - Генпрокуратура до сих пор разбирается в ситуации. В мае был арестован и получил срок бывший руководитель департамента лесного хозяйства Приморского края Владимир Иванов.

Он «погорел» на взятке в 550 тысяч долларов США. Иванова приговорили к 4 годам колонии. В 2016 году, по версии следствия, он незаконно продлил договоры аренды лесных участков. Сами же «договорили» Иванова и сдали, и теперь он находится под стражей.

Июнь продолжил «лесной марафон» задержаний на Дальнем Востоке. ФСБ накрыло экс-главу департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина.

Потапкин незаконно начислил компании «Азия-лес» субсидии в 450 миллионов рублей и добился включения фирмы перечень приоритетных инвестпроектов отрасли, за которые полагаются значительные льготы.

Ущерб составил около 10 миллиардов рублей вместе со стоимостью недоимки леса. Потапкину грозит от восьми до 15 лет заключения, а также штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки. Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО.

6 декабря в здании департамента лесного хозяйства администрации Приморского края работали сотрудники ФСБ. Причина - лесные махинации и взятки. Двух заместителей главы департамента задержали по подозрению в получении взяток и организации незаконных конкурсов на получение леса в аренду. Расследование дела продолжается.

Вообще русский лес - будто заговоренный. Победить хищения, несмотря на громкие посадки и лютые обещания чиновников, все никак не удается. Черные лесорубы годами гонят «кругляк» в Китай, получая сиюминутную прибыль. При этом сами китайцы свой лес рубить не желают. Рослесхоз жалуется, что на масштабный мониторинг не хватает людей и денег.

Приостановить поставку леса в Китай грозились и Матвиенко с Медведевым в феврале 2019 года, а потом уже и Минприроды в августе. Чиновник пригрозили Китаю пальцем, соседи должны срочно взялся за контроль леса на своей территории. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сетует на то, что в Китае за лесопромышленность отвечают аж три министра.

При этом войну с нелегалами из Поднебесной ведет только российская сторона. Кобылкин и вовсе предложил КНР создать селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал вдоль границы на территории России. Но очевидно, что пока леса России можно беспрепятственно воровать и не «париться», никаких шагов КНР предпринимать не будет.

Китайцы при этом не так просты: зачастую к ним просто не подкопаться.

Бизнесмены из КНР покупают российские предприятия, у которых уже есть арендные договоры на вырубку участка. Либо создают российские компании, которые получают в аренду леса. Таким образом, все документы у «кругляка» в полном порядке.

К тому же, в отличие от России, Китай бережно восстанавливает свои леса после вырубки. Нашего же богатства хватит на всех. В разорении лесов участвуют и корейцы, и японцы, американцы, австрийцы, немцы.

Пока «шкурный интерес» российских чиновников превалирует над здравым смыслом - лесной беспредел в России как явление никуда не исчезнет. Запреты здесь вряд ли можно считать мерой эффективной. На огромной территории Сибири и Дальнего Востока всегда можно спрятаться.

Василий Кучин