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Температура ниже нормы: синоптики озвучили неприятную новость
Новые данные о погоде появились в Сети, сообщает DEITA.RU.
Приморские синоптики озвучили неприятную новость: средние температуры за последние несколько дней во Владивостоке составляют +8 градусов. А это, сообщает портал «Примпогода», ниже нормы на 3-4 градуса.
Однако есть и хорошие новости. Так, до конца недели во Владивостоке будет относительно тепло. До пятницы по ночам в среднем будет +5-+7 градусов, а днем до +14. Все дни будет солнечно, ветер 6-11 м/с.
Елена Миронова
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