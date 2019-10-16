Температура ниже нормы: синоптики озвучили неприятную новость

Новые данные о погоде появились в Сети, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики озвучили неприятную новость: средние температуры за последние несколько дней во Владивостоке составляют +8 градусов. А это, сообщает портал «Примпогода», ниже нормы на 3-4 градуса.

Однако есть и хорошие новости. Так, до конца недели во Владивостоке будет относительно тепло. До пятницы по ночам в среднем будет +5-+7 градусов, а днем до +14. Все дни будет солнечно, ветер 6-11 м/с.

Елена Миронова