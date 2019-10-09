Новости
Власти Приморья придумали дополнительные условия для ипотеки Путина
9 Октябрь 2019, 08:45
ГИБДД исполнило волю Путина: тайная информация доступна каждому
9 Октябрь 2019, 08:15
Путин вызвал на ковер губернаторов
9 Октябрь 2019, 07:45
Синоптики сказали, когда в столице потеплеет
9 Октябрь 2019, 07:15
Холодной воды в столице не будет сутки
9 Октябрь 2019, 06:30
Кремль прокомментировал отставки губернаторов
9 Октябрь 2019, 05:45
Длинные выходные ждут россиян в ближайшее время
9 Октябрь 2019, 05:00
Темпы продажи жилья упали
9 Октябрь 2019, 04:35
Темпы продажи жилья упали
Лидер рейтинга по итогам 2018 года сдал позиции, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».
Петербург сдает свои позиции по показателю продажи квартир в новостройках. По данным издания, в 2018 году город занял третье место в России после Краснодара и Московской области. Тогда в городе ввели 3,9 млн квадратных метров жилья.
Итоги первых девяти месяцев 2019 года показывают: будет отставание. Строительная отрасль региона уже идет более низкими темпами: сдано на 9% меньше квадратов, чем год назад.
С начала года цены на квадратные метры в черте города выросли на 5,8%, а за городом на 5,9%. Цена квадрата в Петербурге в среднем – 110,5 тысяч, а в пригороде – 74,1 тысяча рублей.
Елена Миронова