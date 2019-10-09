Темпы продажи жилья упали

Лидер рейтинга по итогам 2018 года сдал позиции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».



Петербург сдает свои позиции по показателю продажи квартир в новостройках. По данным издания, в 2018 году город занял третье место в России после Краснодара и Московской области. Тогда в городе ввели 3,9 млн квадратных метров жилья.

Итоги первых девяти месяцев 2019 года показывают: будет отставание. Строительная отрасль региона уже идет более низкими темпами: сдано на 9% меньше квадратов, чем год назад.

С начала года цены на квадратные метры в черте города выросли на 5,8%, а за городом на 5,9%. Цена квадрата в Петербурге в среднем – 110,5 тысяч, а в пригороде – 74,1 тысяча рублей.

Елена Миронова