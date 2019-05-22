Верховного суд РФ просмотрел спор клиента с банком, где банк тихо изменил условия договора в свою пользу, сообщает DEITA.RU.

Местный суд действия банка одобрил, а вот Верховный принял сторону клиента, заявив, что банк может сменить условия обслуживания счета только при согласии вкладчика.

Подобные споры и претензии к банкам встречаются все чаще, и инцидент может быть показательным для остальных граждан. Если вы столкнулись с подобным нарушением, вы тоже можете потребовать, чтобы банк вернул отнятые средства и комиссии, если об их существовании ничего не говорилось в условиях договора, и компенсировал моральный ущерб.

Анастасия Туркова