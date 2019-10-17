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Теперь официально: трудовую неделю сократят в России
При этом работодателям запретят снижать зарплату, сообщает
DEITA.RU.
Депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс. Как сообщается на сайте ГД, предполагается, что женщинам, живущим в селах, сократят рабочий день. После первого чтения законодатели внесли ряд поправок, которые защищают права работниц.
О новом законе рассказал лично Вячеслав Володин. Он рассказал, что в России сокращают рабочую неделю для жительниц села с 40 часов до 36. При этом парламентарии предусмотрели защиту работниц от несправедливости работодателей.
Так, законодательно запрещается снижать зарплату за то, что женщины будут работать меньше. Кроме того, вводится доплата в том случае, если рабочий день разбит на части. Уменьшать выплат после вступления закона в силу запрещено.
Елена Миронова