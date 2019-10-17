Теперь официально: трудовую неделю сократят в России

При этом работодателям запретят снижать зарплату, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс. Как сообщается на сайте ГД, предполагается, что женщинам, живущим в селах, сократят рабочий день. После первого чтения законодатели внесли ряд поправок, которые защищают права работниц.

О новом законе рассказал лично Вячеслав Володин. Он рассказал, что в России сокращают рабочую неделю для жительниц села с 40 часов до 36. При этом парламентарии предусмотрели защиту работниц от несправедливости работодателей.

Так, законодательно запрещается снижать зарплату за то, что женщины будут работать меньше. Кроме того, вводится доплата в том случае, если рабочий день разбит на части. Уменьшать выплат после вступления закона в силу запрещено.

Елена Миронова