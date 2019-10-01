«Теперь переживаю» — история на парковке испортила утро девушке

Автолюбительнице из Владивостока показалось, что она задела во время движения зеркало заднего вида чужой машины и теперь очень переживает, сообщает DEITA.RU.

Жанна обратилась в редакцию с просьбой найти водителя автомобиля, чье «ухо» она якобы задела. «Я выезжала с парковки возле 17-го дома по улице Бородинской. Нормально доехала до выезда с парковки и услышала какой-то странный хлопок, так «уши» складываются и очень удивилась. Припарковалась. Вышла из машины. На белой дорогой машине, действительно, сложено одно «ухо». Посмотрела, то ли царапина, то ли грязь. Ни ручки, на работу опаздываю. Записку не оставила, теперь переживаю», — сетует девушка.

Жанна просит откликнуться водителя автомобиля, который был припаркован у первого подъезда, если у него есть материальные претензии. Звонить на номер 8-999-057-13-13.

Екатерина Брязгунова