Теперь с фоторадаром: приморских водителей будут контролировать жёстче

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ГАИ Приморья сообщила порядок контроля во время самоизоляции
Госавтоинспекция Приморского края проинформировала жителей региона о схеме контроля за передвижением автотранспорта в период самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующая информация размещена на портале УМВД России по Приморскому краю.
Усиленный контроль будет вестись за автомобилями россиян, которые вернулись из-за рубежа, а также из регионов с неблагополучной эпидобстановкой, и обязаны пребывать в условиях карантина. Инспекторы ГИБДД располагают информацией о таких гражданах, и будут использовать камеры фотофиксации для того, чтобы отследить перемещение личного автотранспорта.
Если сотрудники обнаружат автомобиль нарушителя карантина, сведения об этом поступят в оперативный Штаб, а наряды ДПС сориентируют для дальнейших действий, например, будет необходимо узнать причину передвижения.
ГАИ Приморья напоминает об ответственности за подобные действия, ссылаясь на часть 2 статьи КоАП РФ. Так, если житель Приморья нарушил режим самоизоляции (при условии, что гражданин вернулся из-за рубежа или региона с неблагополучной эпидемиологической обстановкой), с него могут взыскать штраф в размере от полутора до четырёх десятков тысяч рублей.
Однако и другим приморцам не время расслабляться – штраф за нарушение самоизоляции (исходя из части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ) составляет от 1000 до 30 000 рублей. Если же россиянин попадётся повторно, минимальная граница штрафа окажется на 15 тысячах рублей, максимальная – на 50 тысячах рублей.