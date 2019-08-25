Автомобильный затор образовался на въезде в дальневосточную столицу в воскресенье, 25 августа, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, в 18 часов 30 минут въезд в город заблокирован в районе развязки с низководным мостом на Де-Фриз. Протяженность пробки составляет около четырех километров. Скорость движения — пятнадцать километров.

Кроме того, из-за большого потока автомобилей появилась пробка в районе трассы около бухты Лазурной. Здесь машины двигаются не быстрее двух — семи километров в час.

Стоит отметить, что во Владивостоке пробки рассосались. Движение свободное.

Екатерина Брязгунова



