В России нашли жилье с отрицательной стоимостью, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Доли.ру».

Несколько тысяч объектов обнаружили на рынке «вторички» в Санкт-Петербурге, чью цену риелторы определили, как отрицательную. Таковыми оказались квартиры с микродолями, созданными для желающих купить прописку в Петербурге.

Буквально несколько лет назад, в 2014 году, их стоимость колебалась от 29000 до 49000 рублей. Сама доля могла быть размером от нескольких сантиметров до нескольких метров. Дальше, в связи с изменениями в законодательстве, рынок очистили.

Но недавно судебные экспертизы оценили такие квартиры и пришли к выводу, что стоимость микродолей в них – отрицательная, пусть даже жилье находится на центральных улицах.

Также эксперты замечали: на рынке жилья в Петербурге увеличилось количество желающих купить доли в виде отдельных комнат. Интересуются чаще всего инвесторы, гости из Украины и Белоруссии.

Анастасия Туркова