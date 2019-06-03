Министерство строительства и ЖКХ предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, сообщает DEITA.RU.



Как пишет "Российская газета", соответствующее предложение появилось после того, как потребители стали отключать отопление в своих квартирах, что в свою очередь привело к тому, что обязанность платы за услуги теплоснабжения перешла на соседей.

При этом в министерстве отметили, что на данный момент невозможно определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении дома с помощью приборов учёта.

Ранее стало известно, что долги за услуги ЖКХ, вероятнее всего, будут распределяться между всеми жителями домов.