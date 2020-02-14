Терапевт: водка – не лучшее лекарство

Как рассказал врач-терапевт Ирина Ярцева, подражать героям голливудских боевиков и заливать открытую рану водкой – не лучшее решение, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает врач, водку и другие крепкие спиртные напитки частенько используют в качестве антисептика, дезинфицируя рану, просто обливая ее алкоголем. Плюс бытует мнение, что таким образом можно «облегчить» страдания потерпевшего, залечив его рану. Однако, по мнению эксперта, такие методы больше относятся к мифам и давно устарели.

Во-первых, несмотря на то, что содержащийся в водке спирт действительно работает как антисептик, обеззараживая рану, сама водка сильно сушит кожу, «дубит» ее, что мешает нормальному восстановлению кожных покровов и заживлению.

Во-вторых, для «залечивания» раны водка тоже не самый лучший выбор. Если налить ее прямо на рану, это может вызвать ожог тканей, повредить сосуды и тоже не будет способствовать быстрому заживлению. Но если уж выбора совсем никакого нет, то лучше воспользоваться именно водкой, аккуратно промыв рану по краям. Другие крепкие напитки, типа виски или коньяка, могут помимо прочего вызвать еще и аллергическую реакцию.

«Но лучше все же промывать раны чистой водой», – отмечает врач.