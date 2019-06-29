В небольшом термосе, из которого российский лидер Владимир Путин пил во время ужина с лидерами саммита G20, находился чай, информирует DEITA.RU.

Как прояснил ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, когда на него посыпался шквал вопросов о содержимом термоса, глава государства регулярно появляется на различных мероприятиях с термостаканом. Это связано в первую очередь с тем, что из термоса Путин постоянно пьет чай.

Стоит отметить, что на ужине отличился не только один российский президент. Так, американский лидер Дональд Трамп пил из бокала колу. Когда японский премьер Синдзо Абэ произнес тост, лидеры «Большой двадцатки» чокнулись.

Напомним, саммит G20 проходит в городе Осаке (Япония) с 28 по 29 июня. На данном мероприятии присутствует лидера крупных стран, в том числе Германии, Великобритании, США, России, Японии и так далее.

Екатерина Брязгунова