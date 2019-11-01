Терпение Трутнева лопнуло: на губернатора «натравили» прокуратуру

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Полпред провел выездное совещание на тему подтоплений и
выделения федеральных денег на помощь пострадавшим, сообщает DEITA.RU.
В четверг, 31 октября, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел выездное совещание в Еврейской автономной области. Тема совещания – подтопления, непостроенная дамба и выделение финансирования для помощи людям, чьи дома оказались в зонах подтопления.
Как пишет РИА Биробиджан, Трутнев был возмущен тем, что ЕАО – единственный регион, в котором до сих пор не завершено обследование домов пострадавших от паводка. Причины полпред назвал неубедительными, зато последствия тяжелыми: людей до сих пор не могут расселить, потому что федеральные деньги придут только после того, как обследование всех домов завершится.
Еще один вопрос, который поднял Юрий Трутнев, – строительство дамбы в Ленинском райне. На нее были выделены деньги из федерального бюджета еще в 2013 году. С этого момента прошло уже 6 лет, а водозащитного сооружения нет до сих пор. Трутнев заявил, что просит прокуратуру проверить работу администрации региона: из-за того, что дамбы до сих пор нет, постоянно топит район, в зоне подтопления оказываются жилые дома и соцобъекты.
И, наконец, Трутнев отметил, что глава региона должен настойчивее выбивать деньги на решение проблем людей.
«Вы должны сидеть в приёмной у министра финансов и говорить о том, что люди тонут и хоть как, но деньги надо выделить. И не уходить оттуда пока этот вопрос не будет решён», – сказал на совещании Юрий Трутнев.
Елена Миронова