Территория опережающей безработицы: Дальний Восток обойдется без китайцев

Прирост промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе идет нога в ногу с самым высоким в России ростом цен. Тогда как поголовье скота уменьшается в субъектах еще быстрее, чем объемы строительных работ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на отчет Федеральной службы государственной статистики.

Трудоспособного населения из всех 8 000 000 жителей Дальнего Востока – примерно 53%, то есть около 4-х миллионов. Еще 6.3%(в среднем по округу) не имеют никакой занятости, и это только официально зарегистрированные безработные. Острее всего эта проблема ощущается в Республике Бурятия – там, несмотря на высокий прирост населения, не имеют возможности трудиться 9,2% местных жителей. Столь масштабная "трудовая армия" вполне могла бы заменить на дальневосточных производствах отсутствующих сейчас из-за коронавирусной инфекции китайцев.

Кроме вакантных мест, отрицательную динамику показывает и животноводческая сфера: крупного рогатого скота, птиц и свиней в субъектах ДФО стало меньше, из-за чего объем производства мяса снизился на 10%, яиц – на 4%. Причем львиную долю этого антирейтинга составил Приморский край – здесь яиц стало на 17%, а мяса – почти втрое меньше.

Упал «ниже плинтуса» и показатель объема строительных работ. При общем обороте в 610 миллиардов – что кажется внушительной суммой – это не идет ни в какой сравнение с общероссийскими показателями, и составляет в корреляции с ними всего 6,7%.

Впрочем, есть и позитивные тенденции в отчете от госстатистики: например, индекс промышленного производства вырос на Дальнем Востоке. Если среднероссийские темпы прироста где-то на уровне 2,5%, то показатели в ДФО достигли 6%, что почти втрое выше. Иронично, что кроме индекса промышленности, вырос на ДВ еще только один показатель – цены – сразу на 103, 9%. Это на 0,9% больше, чем в целом по стране.