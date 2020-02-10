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Террористов в аэропортах определят «на глазок»

аэропорт

Охранный персонал аэропорта Шереметьево отправлен на курсы по распознаванию преступников по внешнему виду

Служба авиационной безопасности в полном составе отправлена изучать курсы психологии. Двести охранников аэропорта прослушают сорок уроков невербального профайлинга, сообщает ИА DEITA.RU.

С помощью новых навыков охранники аэропорта научатся распознаванию нарушителей по внешнему виду и даже поведению. Персонал станет частично специалистами в области психологии. Профайлинг - это комплекс методов определения психологического портрета и мотивации человека.

Охранников научат улавливать связь между мыслями человека и его неконтролируемыми движениями. Мимика, тембр голоса, интонации, оговорки и незначительные движения - все это, согласно науке, выдает человека гораздо сильнее иных признаков.

Каждый входящий в аэропорт будет подвернут «анализу лица». Охранники-профайлеры смогут профессионально выявить граждан, проникающих в аэровокзальные комплексы с нехорошими намерениями и воспрепятствовать этому.

Кроме того, курсы позволят увеличить навыки видеонаблюдения и общей внимательности. По информации MASH, стоимость таких курсов - полтора миллиона рублей.

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