Новости
Народное средство профилактики бессильно перед коронавирусом
10 Февраль 2020, 23:15
Мишустин поручил собрать с россиян больше налогов
10 Февраль 2020, 22:49
Мишустин поручил быстрее выдавать семьям материнский капитал
10 Февраль 2020, 22:45
Новый министр обещает закрыть российские вузы
10 Февраль 2020, 22:15
Террористов в аэропортах определят «на глазок»
10 Февраль 2020, 21:45
Источник: Губернаторам разрешат откреститься от «Единой России»
10 Февраль 2020, 21:34
Генконсула Китая отправили на карантин на Урале
10 Февраль 2020, 21:15
Дмитрий Медведев может покинуть пост председателя «Единой России»
10 Февраль 2020, 20:45
Террористов в аэропортах определят «на глазок»
Охранный персонал аэропорта Шереметьево отправлен на курсы по распознаванию преступников по внешнему виду
Служба авиационной безопасности в полном составе отправлена
изучать курсы психологии. Двести охранников аэропорта прослушают сорок уроков
невербального профайлинга, сообщает ИА DEITA.RU.
С помощью новых навыков охранники аэропорта научатся распознаванию нарушителей по внешнему виду и даже поведению. Персонал станет частично специалистами в области психологии. Профайлинг - это комплекс методов определения психологического портрета и мотивации человека.
Охранников научат улавливать связь между мыслями человека и его неконтролируемыми движениями. Мимика, тембр голоса, интонации, оговорки и незначительные движения - все это, согласно науке, выдает человека гораздо сильнее иных признаков.
Каждый входящий в аэропорт будет подвернут «анализу лица». Охранники-профайлеры смогут профессионально выявить граждан, проникающих в аэровокзальные комплексы с нехорошими намерениями и воспрепятствовать этому.
Кроме того, курсы позволят увеличить навыки видеонаблюдения и общей внимательности. По информации MASH, стоимость таких курсов - полтора миллиона рублей.