Тест-системы на выявление коронавируса получило Приморье

Приморье стало одним из первых регионов России, получившим оборудование для диагностики нашумевшего на весь мир китайского патогена 2019-nCoV. Тест-системы, позволяющие выявлять коронавирус, уже используются на гражданах, которые въезжают на территорию субъекта (в том числе из Поднебесной), сообщает DEITA.RU по материалам правительства края.

Руководство территориального управления Роспотребнадзора отмечает, что все выявленные в Приморье с помощью этой аппаратуры пациенты – взрослые, имеющие острые респираторные заболевания. К настоящему моменту их полностью обследовали и поместили в стационар, в так называемые палаты-«боксы». Сообщается, что никаких признаков коронавируса у пациентов не нашли. Однако среди вышеупомянутых обследуемых «затесался» один гражданин КНР – он пока проходит дополнительное обследование.

В Минздраве Приморья также сообщают, что в больницах края не зарегистрировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Несмотря на то, что в регионе немало тех, кто имеет характерные симптомы(кашель, температуру и тд), врачи уверены, что все дело в сезонных скачках заболеваемости ОРВИ.

Евгений Черемухин