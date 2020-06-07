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Тестировать школьников на наркотики начнут с 7 класса

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Социально-психологическое тестирование на наркозависимость начнут проходить учащие школ, техникумов и колледжей начиная с 13 лет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Ранее минимальный возраст подростков, подлежащих тестированию, в порядке проведения таких опросов не указывался. Новеллу закрепляет новый приказ Минпросвещения, вступающий в силу сегодня, 7 июня.

В основе исследования будет находиться анкета, которую должны будут заполнять подростки. На основании данных, которые в ней оставит учащийся, специалисты будут выявлять те, кто склонен к употреблению наркотических и психотропных веществ.

С опорой на результаты таких опросов, региональные власти будут вносить коррективы в мероприятия по профилактике наркозависимости у подростков .

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