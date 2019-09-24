Тигр напал на людей: один человек погиб

Сейчас специалисты разбираются в причинах трагедии, сообщает DEITA.RU.



Амурский тигр напал на двух лесников в Хабаровском крае. Пока специалисты точно не знают всех обстоятельств происшествия. Известно, что один человек погиб, а тигра застрелили.

По данным Центра «Амурский тигр», двое мужчин причалили на лодке к берегу. По стечению обстоятельств именно в этом месте в кустах и сидел хищник. Тигр ел добытую им косулю.

Когда мужчины вышли из лодки, между ними и хищником было около 6 метров. Разъяренное животное кинулось на одного человека. У второго был карабин - он и застрелил хищника.

По словам генерального директора Центра Сергея Арамилева, понять точно, что именно произошло, сложно: нет снега и следов. Все должна прояснить экспертиза.

Елена Миронова