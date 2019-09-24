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Тигр напал на людей: один человек погиб
24 Сентябрь 2019, 19:00
Сейчас специалисты разбираются в причинах трагедии, сообщает
DEITA.RU.
Амурский тигр напал на двух лесников в Хабаровском крае. Пока специалисты точно не знают всех обстоятельств происшествия. Известно, что один человек погиб, а тигра застрелили.
По данным Центра «Амурский тигр», двое мужчин причалили на лодке к берегу. По стечению обстоятельств именно в этом месте в кустах и сидел хищник. Тигр ел добытую им косулю.
Когда мужчины вышли из лодки, между ними и хищником было около 6 метров. Разъяренное животное кинулось на одного человека. У второго был карабин - он и застрелил хищника.
По словам генерального директора Центра Сергея Арамилева, понять точно, что именно произошло, сложно: нет снега и следов. Все должна прояснить экспертиза.
Елена Миронова