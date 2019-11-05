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Тигр отправил охотника на больничную койку
Недалеко от села Кроуновка в Приморском крае тигр напал на охотника. Мужчина госпитализирован, сообщает DEITA.RU.
По сообщению краевой полиции, приморец несколько раз выстрелил в воздух и сумел прогнать хищника. Сейчас охотник находится в больнице.
«Разрешительные документы на ружье и на охоту у пострадавшего есть, это не браконьер», - отмечают в ведомстве.
Сейчас службы проводят проверку по этому случаю.
Отметим, что нападения тигров на человека – не такой частый случай. Как правило, полосатый хищник довольно осторожен. По словам экспертов, его нападение может спровоцировать сильный голод, болезнь, или «поведение жертвы» со стороны человека,и в равной степени прямая агрессия. . Разумеется, это не повод не соблюдать правила безопасности.
Гораздо опаснее в плане столкновения медведи – их может спровоцировать масса причин, начиная от простого любопытства до самозащиты или защиты потомства.
Александра Маслова