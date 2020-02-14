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6 Декабрь 2019, 18:15

Тигр съел двух собак в военной части под Хабаровском

тигр

Хищник спокойно вышел через КПП

Напряженная обстановка сложилась в военной части у поселка Корфовский из-за тигра, сообщает ИА DEITA.RU.

Краснокнижный хищник трижды заходил в гости к военнослужащим, высоко оценил открывшиеся перспективы и уже дважды добыл себе на обед местных собак. Первый визит оказался разведывательным. Животное пришло из Хехцирского заказника, и колючая проволока ему не помешала, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«4 февраля тигр проник на территорию подразделения Минобороны РФ Хабаровск-47, погулял и вышел назад через контрольно-пропускной пункт», – прокомментировал первый инцидент Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края.

Затем зверь посетил часть 7 и 13 февраля, оба раза задавив по одной собаке. Командиру части выдали документ, на основе которого он может начать бюрократические процедуры по строительству высокого забора, но стройка еще не началась, а собаки, как и прежде, находятся на открытой местности.

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