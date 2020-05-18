Тигренка-сироту спасли в Приморье

В Ольгинском районе Приморья поймали тигренка, который неоднократно выходил к селу Горноводное. Отмечается, что зверю около 9-10 месяцев. Сейчас юного хищника доставили в село Алексеевка в Центр реабилитации тигров, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметили специалисты центра «Тигр», там животное пройдет тщательный ветеринарный осмотр и останется на передержку.

На отлов юной тигрицы группа по отлову получила особое разрешение от Росприроднадзора.

Как отметил заместитель министра - начальник Управления охраны животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый, у специалистов не было другого выхода – в природе такой юный тигр просто не выжил бы.

Молодую тигрицу обследовали ветеринары и взяли у нее все необходимые анализы. Установлено, что у нее нет никаких видимых ран и повреждений. Кроме того, заметно, что животное осталось без матери – что критично для тигрят в таком возрасте.