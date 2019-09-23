Тигры начали убивать собак в России

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Звери идут на крайние меры ради пропитания, сообщает DEITA.RU.
Жители Хабаровского края бьют тревогу: тигры выходят к домам и загрызают собак. Только за последний месяц в территории региона зафиксировано уже несколько таких случаев.
Всего же за прошедшие месяцы текущего года дикие звери тревожили людей 159 раз, многих из которых заканчивались печальными последствиями для одной или обеих сторон конфликта.
Самыми частыми нарушителям спокойствия сельских жителей являются тигры и медведи. Они давят домашних скот и сторожевых собак. Люди очень редко могут оказать им сопротивление при столкновении.
Дмитрий Шевченко