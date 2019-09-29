Тигры плодятся как кролики: их стало больше в 10 раз

Популяция амурского тигра увеличилась в 10 раз, сообщает DEITA.RU по материалам администрации края.

Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе торжественного собрания, посвященное юбилейному 20-му Дню тигра. Мероприятие состоялось на Приморской сцене Мариинского театра в субботу, 28 сентября. В нем приняли участие высокие гости: вице-премьер – руководитель аппарата Правительства России Константин Чуйченко и вице-премьер Алексей Гордеев.

Алексей Гордеев приветствовал всех собравшихся от имени Президента России Владимира Путина. Как сказал вице-премьер, благодаря кропотливому труду ученых, экологов, краеведов, волонтеров удалось добиться серьезных результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, создания подходящих условий для проживания этого краснокнижного хищника, развития инфраструктуры национальных парков и заповедников.

Константин Чуйченко отметил, что в сентябре принят закон, который усиливает уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных краснокнижных животных.

Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря Центру «Амурский тигр» удалось добиться значительных результатов по увеличению популяции дикой кошки. «За время работы центра популяция амурского тигра увеличилась в 10 раз. В дальневосточных регионах она достигает 600 особей, из них около 470 – обитают в Приморском крае», – сказал глава региона.

В этом году День тигра отмечается в 20-й раз. Основные праздничные мероприятия проходят в воскресенье, 29 сентября. Жители и гости города смогут принять участие в масштабном «тигрином» шествии по Океанскому проспекту, работе интерактивных площадок, а также посмотреть вечерний концерт, хедлайнерами которого станут популярные группы «Серьга» и Uma2rman.

Дмитрий Санников