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Тигры расплодились в Приморье вдали от изолировавшихся людей
Пять тигриных выводков, включающих десять тигрят, было зафиксировано за последний год в Приморье на охраняемых территориях, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ФГБУ «Земля леопарда».
Обитающие на «Земле леопарда» краснокнижные амурские тигры сохраняют стабильно высокую численность. Благодаря режиму особо охраняемой природной территории, в рамках которого успешно сохраняется весь природный комплекс, полосатые звери чувствуют себя комфортно. Поддержка копытных зимой с помощью подкормки гарантирует краснокнижному хищнику достаточную для безбедного житья кормовую базу – кабанов, косуль и пятнистых оленей.
Специалисты «Земли леопарда» зафиксировали за последний год пять тигриных выводков. В этот раз семьи включают в себя десять тигрят, которым в ближайшие годы предстоит научиться жизни в дикой тайге и стать настоящими охотниками.
Плотность населения амурского тигра на «Земле леопарда» – одна их самых высоких в Приморье и самая высокая среди заповедников и нацпарков. Собранные данные говорят о нормальной рождаемости и общем благополучии юго-западной группировки этого редкого хищника. Ежегодный приплод служит источником для восстановления тигров в сопредельном национальном парке в Китае.
Для сбора этих и других данных о редких животных сотрудники «Земли леопарда» используют крупнейшую в России сеть фотоловушек – более 400 портативных камер, которые закрепляются в лесу и автоматически срабатывают на движение в кадре. Собранные с их помощью материалы позволяют не только оценивать количество животных в популяции, но и изучать образ жизни таинственных обитателей уссурийской тайги.
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»