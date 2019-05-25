Находкинский футбольный клуб «Океан» в четвертом туре чемпионата Приморского края примет действующего чемпиона - уссурийский «Локомотив», сообщили DEITA.RU в администрации Находки.

Матч между «Океаном» и «Локомотивом» пройдет 1 июня на стадионе «Водник». Команда гостей - один из самых титулованных в Приморье клубов: восьмикратный победитель чемпионата, двукратный серебряный и 12-кратный бронзовый призер, а также двукратный обладатель Кубка Приморского края.

Главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий после поражения во втором туре от владивостокского «Луча-М» заверил, что против «Локомотива» будет совсем другая игра, в которой находкинская команда даст бой действующему чемпиону.

Напомним, что чемпионат Приморского края 2019 года — первые официальные соревнования для ФК «Океан» после возрождения прошлым летом. Возвращение в Находку большого футбола стало возможным по инициативе главы Находки Бориса Гладких, а также ряда стивидорных компаний.

Дмитрий Санников