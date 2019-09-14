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Тихоновецкого и «Океан» зовут в новую футбольную лигу
14 Сентябрь 2019, 20:29
Успехи находкинского футбольного клуба «Океан» не остались незамеченными даже в соседнем Китае, сообщили DEITA.RU в администрации Находкинского городского округа.
В конце августа «Океан» под руководством главного тренера Александра Тихоновецкого стал обладателем Кубка Приморского края. А сечас в администрацию Находки поступило письмо от компании «Лэ Чан» из города Муданьцзян. Ее руководство с целью развития и поддержания футбольных связей между нашими странами пригласило футбольный клуб «Океан» приехать в гости и сыграть товарищеский матч с местной командой «Хайлинь» - чемпионом Любительской футбольной лиги провинции Хэйлунцзян.
Кроме того, в письме сообщается о проекте по созданию Северо-восточной любительской футбольной лиги, к участию в которой организаторы намерены привлечь команды Приморья и Хабаровска. В связи с этим провинция Муданьцзян приглашает футбольный клуб «Океан» поддержать создание лиги и принять приглашение.
Разговоры о создании некоей новой открытой футбольной лиги периодически поднимаются на Дальнем Востоке России. Но пока десяток лет местные функционеры и чиновники говорили и расходились, лигу уже создают китайцы.
Дмитрий Санников