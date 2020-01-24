Тиль Швайгер: «США мешает сближению России с Германией»

Актер и режиссер из Германии Тиль Швайгер обвинил США в том, что они мешают сблизиться России и Германии, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Известия» со ссылкой на портал Watson, 23 января режиссер пришел на презентацию нового фильма, где и затронул ряд острых политических вопросов.

«Американцы, и демократы, и республиканцы – всегда руководствовались этой максимой – не допустить сближения России и Германии», - заявил Швайгер.

Издание отмечает, что речь актера вызвала бурные аплодисменты в зале.

Напомним, самой известной ролью Швайгера считается роль Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес» (за эту роль в 1997 году Швайгер получил премию Московского международного кинофестиваля, серебряный «Святой Георгий»), также известен по своим ролям в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война». Тиль Швайгер известен и в качестве режиссёра, его знаменитыми картинами считаются такие известные фильмы, как «Босиком по мостовой», «Красавчик», «Красавчик 2», «Мёд в голове».

Александра Маслова