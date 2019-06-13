Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила об ухудшении экономической ситуации на Украине, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Тимошенко считает, что бюджет государства во многом пополняется лишь из-за использования Национального банка Украины в качестве «печатного станка». А это в недалеком будущем спровоцирует рост инфляции.

Беспокит украинского политика и долг страны перед Международным валютным фондом. Следующая крупная выплата по долгу, размером в 2 миллиарда долларов США, должна быть произведена в сентябре 2019 года.

Накануне заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова отметила, что на протяжении последних пяти лет Украина позиционировала себя как страну, которая стремится к нормализации рыночных отношений и проведению реформ, направленных на развитие общества. Если же сейчас объявить дефолт, все труды будут сведены на нет.

Дмитрий Санников