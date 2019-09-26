Типы водителей, с которыми не любит связываться ГИБДД

Стало известно, от каких категорий водителей инспекторы ГИБДД спешат как можно скорее отвязаться. Об этом сообщает DEITA.RU.

Известно, что некоторые высокопоставленные автомобилисты чаще всего не получают по заслугам т.к. сотрудники ГИБДД боятся «получить по шапке» от начальства за разбирательства с «неприкосновенными». А здесь речь пойдет об «обычных» россиянах, с которыми по тем или иным причинам полицейские не хотят связываться.

Первыми в списке самых «нелюбимых» водителей у Госавтоинспекции значатся беременные женщины. Полицейские попросту боятся, что девушкам может стать плохо в их смену.

Следом идут блогеры. Эти ребята пугают сотрудников ГИБДД своей излишней любовью с записи видео по поводу и без, а также умением мастерски извернуть любую ситуацию в свою пользу.

На третьем месте находятся пенсионеры. Бабушки и дедушки в большинстве случаев отлично осведомлены о правилах дорожного движения и очень любят закатывать громкие скандалы с вызовом начальников полиции за любую фразу гаишников.

Екатерина Цой