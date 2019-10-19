Точечной застройке быть: 102 млн просят за кусок земли в спальном районе

Во Владивостоке продолжается точечная застройка, сообщает DEITA.RU.

На популярной доске объявлений FarPost появилось предложение о продаже земельного участка, расположенного на перекрестке улиц Русская и Давыдова, в районе 31-го дома по улице Русская. Отмечается, что площадь участка превышает 3,74 тысячи квадратных метров. На данному участке возможно строительство 19-этажного дома. При этом проект многоэтажки уже готов и представлен покупателю.

Продавец планирует реализовать кусок земли на Второй речке за 102 миллиона рублей.

По словам местных жителей, сегодня на Второй речке достаточно зеленых зон. «У нас возле дома на Бородинской даже белочки резвятся на ветках. Однако есть воткнуть еще одну многоэтажку, ситуация может в корне измениться. И это не считая того, что, если 19-этажку воткнуть на пересечении Русской и Давыдова, Русская встанет не колом, как она стоит, а раком», — уверяет Павел.

Сергей во время беседы с корреспондентом DEITA.RU отметил, что на сегодняшний день на Давыдова просто «убитая» дорога. «Когда построят еще одну многоэтажку, может дорогу сделают… Мы живем на Кутузова, поэтом, в целом, все равно, что они на Давыдова — Русская построят», — махнул рукой мужчина. Тамара Сергеевна, услышав разговор на улице, вмешалась. Пожила женщина отметила, что точечная застройка стала возможной в России после того, как людям стало безразлично, что творится на соседней улице.

Екатерина Брязгунова