Точка кипения: застройщики и жильцы начали войну

Жители краевого центра не перестают выходить на пикеты против точечной застройки. На этот раз в центре скандала оказались жители Чапаева и Каспийской, сообщает DEITA.RU.

По информации портала newsbox24, застройщик огородил забором участок, на котором планируется строительство объекта. А именно, двух жилых многоэтажных домов. Владелец участка решил обезопасить себя, и вызвал на помощь сотрудников городского ЧОП. По информации портала, один из охранников успел вступить в драку с митингующим мужчиной.

Напомним, что акции протеста против точечной застройки в Приморье становятся все чаще. Так, утром 30 сентября протестовать начало научное сообщество города. Ученые вышли на забастовку против строительства домов на примыкающей к институтам Академгородка территории. По словам активистов, застройщик уже успел вырубить лесной массив, продолжает уничтожать редкие деревья и мешать нормальному рабочему процессу в научном учреждении.

Кроме того, продолжается конфликт с застройщиком «Лесного квартала» на Русской улице, который упорно пытается «втиснуть» еще три дома посреди жилых построек, тем самым фактически лишая местных нормальной инфраструктуры. Недовольны застройкой и жители центра. Так, на улице Арсеньева жильцы многократно жаловались на строительство «Первого небоскреба Сибири и Дальнего Востока». Камни, строительные инструменты и детали неоднократно разбивали крыши ближайших домов, падали на машины, и наносили ущерб всем жильцам. Чудесным образом от постоянных камнепадов и огненных дождей из сварки пока не пострадали люди.

Александра Маслова