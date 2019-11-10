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Точное время мощного ливня назвали синоптики
10 Ноябрь 2019, 17:29
Точное время мощного ливня назвали синоптики
В понедельник, 11 ноября, во Владивостоке пройдет гроза и мощный ливень, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали представители портала о погоде Gismeteo.
В воскресенье около 16 часов 30 минут жители дальневосточной столицы обратили внимание, что начался небольшой дождь, который, по прогнозу синоптиков, продлится до вечера понедельника.
Самые сильные осадки начнутся в четыре часа утра, и только к 10 часам дождь начнет постепенно стихать. На нет он сойдет не раньше 16 часов дня.
Примечательно, что, несмотря на сильный дождь, погода сохранится теплая, до девяти градусов со знаком плюс. Сильный ветер, который на данный момент горожане могут наблюдать за окном, стихнет тоже ночь. Сила ветра в течение понедельника не превысит 10–14 метров в секунду.
Екатерина Брязгунова