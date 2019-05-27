Солнечное утро понедельника, 27 мая, во Владивостоке омрачает разве что сильный ветер. Глядя в окно не верится, что вот-вот черные тучи затянут небо и начнется дождь, да не просто дождь, а настоящий ливень, который грозит затопить улицы приморских городов, сообщает DEITA.RU.

Еще в субботу, 25 мая, местные синоптики передали штормовое предупреждение на начало недели. Когда же ждать непогоды, удивляются жители дальневосточной столицы? Первые капли упадут на асфальт около 14 часов. Вероятность дождя в этот час составляет 65 процентов. К 19 часам не только усилится возможность выпадения осадков, но и их интенсивность.

Проще говоря, с 17 часов понедельника до 7 утра вторника поливать во Владивостоке будет со 100-процентной вероятностью. Видимость в эти часы не превысит 500–700 метров.

Напомним, а территории края пройдут умеренные и сильные дожди с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее. Не исключены локальные очень сильные дожди с количеством осадков до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром от 13 до 18 метров в секунду, в отдельных районах – до 23 метров в секунду.

Екатерина Брязгунова