Точное время начала мощного ливня назвали синоптики

Мощный ливень в дальневосточной столице начнется глубоким вечером, когда многие жители города будут отдыхать дома после трудовой недели, сообщает DEITA.RU. Приморские синоптики рассказали, когда же ожидать самого сильного дождя в пятницу, 25 октября.

По имеющейся информации, сильный дождь начнется около 19 часов. В это же время усилится ветер до 16 метров в секунду. Через три часа дождь превратится в ливень, сопровождающийся грозой. Ветер до 18 метров в секунду просто будет сдувать с ног.

После часа ночи в субботу дождь постепенно начнет стихать, и к 10 утра полностью сойдет на нет. Ветер до 14 метров ослабеет только к обеду.

Екатерина Брязгунова