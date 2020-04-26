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Тодоренко лишили титула «Женщина года»

тодоренко

Блогер достаточно неаккуратно высказалась на тему о домашнем насилии

Популярный женский журнал Glamour лишил блогершу и ведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Причиной такого поступка редакции стало высказывания блогера о домашнем насилии. В редакции журнала подчеркнули, что насилие в любом виде не допустимо. Кроме этого, решение было продиктовано ценностями, к которым придерживается издание.

Еще одной причиной такого решения стали комментарии пользователей журнала. Именно читатели с помощью голосования выбирают победителя. До этого ведущая заявляла, что жертвы домашнего насилия должны сами задуматься почему их избивают.

Напомним, что за последний месяц в России резко выросло количество звонков женщин на телефоны доверия. Причиной всплеска стал режим самоизоляции, который был введен в конце марта.

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