ТОФ подарит Владивостоку праздничный салют в честь Дня Победы

Сегодня, 9 мая, в 22.00 по местному времени во Владивостоке ожидается праздничный салют, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА DEITA.RU.

С самого утра бойцы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту готовят пусковые установки для того, чтобы в нужный час произвести торжественный залп.

Праздничный фейерверк будет бить с Безымянной батареи, входящей в комплекс Владивостокской крепости. Одновременно с этим с мыса Боброва бойцы начнут палить из гаубиц.

Готовящееся светопредставление от ТОФ станет единственным официальным салютом, приуроченным к празднованию Дня Победы в приморской столице.

Традиционный салют, как и военный парад вместе со всеми остальными обязательными элементами Дня Победы в этом году решением руководства Приморского края проводиться не будут. Вместе с этим, владивостокцев ждёт воздушная часть парада.

Причиной таких кардинальных изменений в проведении Праздника является распространение коронавирусной инфекции.