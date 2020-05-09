Новости
ТОФ подарит Владивостоку праздничный салют в честь Дня Победы
9 Май 2020, 12:15
В одном из районов Владивостока ограничат автомобильное движение
9 Май 2020, 11:45
Улица разбитых фонарей: вандалы погасили последние лампы
9 Май 2020, 11:15
В Приморье отменены десятки междугородних автобусных рейсов
9 Май 2020, 10:45
Во Владивостоке могут закрыть магазины за антисанитарию
9 Май 2020, 10:15
Утром Дня Победы приморцы остались дома
9 Май 2020, 09:45
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
9 Май 2020, 09:15
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем Победы
9 Май 2020, 09:00
ТОФ подарит Владивостоку праздничный салют в честь Дня Победы
Горожан ждёт яркая феерия
Сегодня, 9 мая, в 22.00 по местному времени во Владивостоке ожидается праздничный салют, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА DEITA.RU.
С самого утра бойцы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту готовят пусковые установки для того, чтобы в нужный час произвести торжественный залп.
Праздничный фейерверк будет бить с Безымянной батареи, входящей в комплекс Владивостокской крепости. Одновременно с этим с мыса Боброва бойцы начнут палить из гаубиц.
Готовящееся светопредставление от ТОФ станет единственным официальным салютом, приуроченным к празднованию Дня Победы в приморской столице.
Традиционный салют, как и военный парад вместе со всеми остальными обязательными элементами Дня Победы в этом году решением руководства Приморского края проводиться не будут. Вместе с этим, владивостокцев ждёт воздушная часть парада.
Причиной таких кардинальных изменений в проведении Праздника является распространение коронавирусной инфекции.