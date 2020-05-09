telegr wh call

Новости

ТОФ подарит Владивостоку праздничный салют в честь Дня Победы

9 Май 2020, 12:15

В одном из районов Владивостока ограничат автомобильное движение

9 Май 2020, 11:45

Улица разбитых фонарей: вандалы погасили последние лампы

9 Май 2020, 11:15

В Приморье отменены десятки междугородних автобусных рейсов

9 Май 2020, 10:45

Во Владивостоке могут закрыть магазины за антисанитарию

9 Май 2020, 10:15

Утром Дня Победы приморцы остались дома

9 Май 2020, 09:45

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье

9 Май 2020, 09:15

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем Победы

9 Май 2020, 09:00

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

ТОФ подарит Владивостоку праздничный салют в честь Дня Победы

салют

Горожан ждёт яркая феерия

Сегодня, 9 мая, в 22.00 по местному времени во Владивостоке ожидается праздничный салют, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА DEITA.RU.

С самого утра бойцы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту готовят пусковые установки для того, чтобы в нужный час произвести торжественный залп.

Праздничный фейерверк будет бить с Безымянной батареи, входящей в комплекс Владивостокской крепости. Одновременно с этим с мыса Боброва бойцы начнут палить из гаубиц.

Готовящееся светопредставление от ТОФ станет единственным официальным салютом, приуроченным к празднованию Дня Победы в приморской столице.

Традиционный салют, как и военный парад вместе со всеми остальными обязательными элементами Дня Победы в этом году решением руководства Приморского края проводиться не будут. Вместе с этим, владивостокцев ждёт воздушная часть парада.

Причиной таких кардинальных изменений в проведении Праздника является распространение коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Утром Дня Победы приморцы остались дома

Во Владивостоке могут закрыть магазины за антисанитарию

Улица разбитых фонарей: вандалы погасили последние лампы

Дмитрий Шевченко

Популярное

Правый руль снова под угрозой: новый ГОСТ вступает в силу с 1 июля

На границе китайцы ходят хмуро: соседи отгораживаются от коронавирусного Дальнего Востока

Первый этап гидравлических испытаний начинается во Владивостоке

Владивостокская контора поймана на взятке карантинному чиновнику
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...