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6 Декабрь 2019, 18:15

«Тогда я против»: россияне узнали ответ Мишустина на пенсионный вопрос

Михаил Мишустин

Комментаторы в соцсетях возмущены заявлением кандидата в премьер-министры, сообщает DEITA.RU.

Во время своих сегодняшних встреч с прдставителями различных фракций в Госдуме, кандидату в премьер-министры России Михаилу Мишустину пришлось отвечать на неудобные вопросы. Кажется, самые неприятные ему задали представители КПРФ.

Как пишет РИА Новости, речь шла об отмене пенсионной реформы, за что россияне два года назад взъелись на правительство Медведева. Однако ничего радостного Мишустин депутатам не сообщил: он не считает нужным трогать систему выплаты пенсий – лучше работать над повышением благосостояния россиян.

Комментаторы в соцсетях возмущены такими словами:

«Хоть мой голос и не учитывают, но я скажу! Тогда я против этой кандидатуры!»

«Чтоб ты жил на одну зарплату!»

«А всей стране кажется обратное, господин хороший».

Елена Миронова

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