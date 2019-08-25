Токийские власти выразили протест Республике Корея по причине проведения военных учений неподалеку от спорных островов, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Kyodo.

По мнению японской стороны, острова Такэсима являются уникальными для Японии территориями, именно поэтому учения здесь не допустимы.

В свою очередь, информагентство Yonhap Южной Кореи отмечало, что в военных учениях участвуют не только военно-воздушные и военно-морские силы республики, но и морская пехота и войска армии. Во время учений, которые продлятся всего лишь два дня, участвуют и корабли, и самолеты.

Представитель ВМС Республики Корея пояснил, что учения предназначены для того, чтобы укрепить защиту Восточного море и отдельно спорные острова.

Напомним, после Второй мировой войны Япония претендует на группу южнокорейских островов Такэсима и четыре российских острова Курильской гряды.

Екатерина Брязгунова