Министр иностранных дел Страны восходящего солнца Таро Коно запретил главе российского правительства Дмитрию Медведеву ехать на Курилы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Утро.ру".

Дипломат из Японии пояснил, что с позицией правительства их страны это не совмещается.

Не так давно в Сети распространилась информация о планируемом посещении Медведевым Итурупа. Предполагалось, что премьер-министр посетит острова в первых числах августа. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева комментарии по этому поводу не дал, но заявил, что лидеру правительства позволено посещать любые регионы страны когда угодно.

Анастасия Туркова