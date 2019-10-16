Новости
МРОТ повышают в России
16 Октябрь 2019, 19:15
Россиянам продлили жизнь на полгода
16 Октябрь 2019, 19:00
Жилой комплекс в Снеговой пади достроят по графику
16 Октябрь 2019, 18:58
Приморским многодетным семьям помогают заниматься спортом
16 Октябрь 2019, 18:56
ГИБДД вводит новый тест для водителей
16 Октябрь 2019, 18:45
Школьников Приморья обучают определять инсульт
16 Октябрь 2019, 18:39
Люди Путина хотят следить за педофилами
16 Октябрь 2019, 18:30
Россиянин ограбил средневековую таверну
16 Октябрь 2019, 18:15
Токсичную реку нашли в Приморье
По требованию природоохранного прокурора суд обязал ПАО ААК «Прогресс» организовать очистку сточных вод и вести учет объема их сброса, сообщили DEITA.RU в ведомстве.
Как установила Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура, предприятие сбрасывает сточные воды в реку Дачная бассейна реки Уссури через два выпуска в отсутствие очистных сооружений.
В 2018 году предприятием сброшено 173,32 тыс. м³ сточных вод без очистки. При анализе пробы сточных вод зафиксированы превышения допустимых концентраций загрязняющих в веществ в пределах лимита, указанных в разрешении на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, по содержанию аммония - в 12 раз, фосфатов – в 3 раза, нефтепродуктов – в 4 раза, фенолов летучих – в 2,4 раза и т.д.
Кроме того, сброс сточных вод осуществляется предприятием в отсутствие средств измерения расходов (уровней) воды, схемы системы водопотребления и водоотведения, программы ведения учёта сброса сточных вод.
Природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением о возложении на компанию обязанностей организовать сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды, установить на всех имеющихся сооружениях для сброса сточных и (или) дренажных вод средства измерения расходов (уровней) воды в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
15 октября 2019 года Арсеньевским городским судом Приморского края требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Дмитрий Санников