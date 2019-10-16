Токсичную реку нашли в Приморье

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По требованию природоохранного прокурора суд обязал ПАО ААК «Прогресс» организовать очистку сточных вод и вести учет объема их сброса, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

Как установила Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура, предприятие сбрасывает сточные воды в реку Дачная бассейна реки Уссури через два выпуска в отсутствие очистных сооружений.

В 2018 году предприятием сброшено 173,32 тыс. м³ сточных вод без очистки. При анализе пробы сточных вод зафиксированы превышения допустимых концентраций загрязняющих в веществ в пределах лимита, указанных в разрешении на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, по содержанию аммония -  в 12 раз, фосфатов – в 3 раза, нефтепродуктов – в 4 раза, фенолов летучих – в 2,4 раза и т.д.

Кроме того, сброс сточных вод осуществляется предприятием в отсутствие средств измерения расходов (уровней) воды, схемы системы водопотребления и водоотведения, программы ведения учёта сброса сточных вод.

Природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением о возложении на компанию обязанностей организовать сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды, установить на всех имеющихся сооружениях для сброса сточных и (или) дренажных вод средства измерения расходов (уровней) воды в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

15 октября 2019 года Арсеньевским городским судом Приморского края требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Дмитрий Санников

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