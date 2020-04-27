Токсиколог рассказал, как выявить алкоголизм про типу похмелья

Российский токсиколог Алексей Водовозов рассказал, чем отличается похмелье у здорового человека и алкоголика, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По его словам, похмелье у здорового человека — это отравление уксусным альдегидом, который образуется в организме из этилового спирта. Водовозов отметил, что в этом случае следует вести себя также, как при других видах отравления — не перегружать организм, пить больше жидкости, в том числе обычную воду, морсы и рассолы, но ни в коем случае не алкогольными напитками. Токсиколог объяснил, что «лечение» алкогольного отравления спиртными напитками «поможет» только алкоголикам — здоровые люди начнут чувствовать себя еще хуже.

Кроме того, эксперт сообщил, что не рекомендует во время похмелья пить чай и кофе (кофеин увеличивает потребность организма в кислороде, которого и так не хватает).

Водовозов заявил, что в этом и заключается отличие отравления здорового человека от отравления алкоголика, которому нужно искать «таблетку» от похмелья каждый раз при симптомах отравления.